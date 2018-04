Revisione scaduta, 2 multe in pochi giorni: deve pagare duemila euro

di Cesare Arcolini

STRA - Automobilista indisciplinata deve pagare 1.976 euro per essere stata pizzicata due volte in poco tempo con la. Nei guai è finita una 38enne veneziana di Stra incappata in due posti di blocco della Polizia locale del consorzioIn una prima occasione è stata fermata a Legnaro: revisione scaduta, contravvenzione di 168 euro. L'automobilista avrebbe dovuto pagare la sanzione e provvedere alla revisione in tempi rapidi. Evidentemente tutto questo non è avvenuto e la donna deve aver deciso di sfidare la sorte. Purtroppo per lei l'altro giorno gli agenti l'hanno nuovamente fermata, a Ponte San Nicolò. La donna avrebbe riferito di attraversare un difficile momento economico, ma non è bastato ad evitarle la seconda e ben più pesante multa. Viste le difficoltà che starebbe attraversando, le è stato concesso di rateizzare la contravvenzione. «Questo caso - ha osservato il comandante della Polizia del Consorzio padovano - è soltanto uno dei tanti che registriamo. Sul fronte della revisione e dell'assicurazione del mezzo vi sono due categorie di automobilisti: una parte fatica ad arrivare a fine mese e non riesce a onorare le tasse; l'altra è composta da utenti che scordano le scadenze oppure, peggio, amano sfidare la sorte».