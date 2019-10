​La lotta di Valentina con il tumore: «Ho lo stesso gene di Angelina Jolie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRANO (VENEZIA) - «Ho svuotato i seni e presto mi farò togliere tube e ovaie perché nel mio Dna ho un gene difettoso che predispone al tumore ereditario del seno e dell'ovaio». Fece scalpore nel 2003 la lettera di Angelina Jolie al New York Times, che costò all'attrice anche tante critiche e pesanti accuse. Sedici anni dopo, nel mondo e in Italia, l'opinione di massa è cambiata. Si è scoperto che quel gene esiste e può essere letale. Lo sa bene la padovana, che nel 2013, con una bimba di pochi mesi, ha scoperto un nodulo al seno. Tutti pensavano a una cisti lattea, in verità, quello della donna era uno dei tumori più aggressivi. Lei, 36 anni, come Angelina Jolie, era stata colpita del gene Brca1, ereditato dal padre, che a sua volta lo aveva ereditato dalla