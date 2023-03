Ambasciata degli Stati Uniti, il capo missione Shawn Crowley in visita al Gazzettino

MESTRE - In visita al Gazzettino Shawn Crowley, capo missione incaricato d’affari ad interim nell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Ad accoglierlo il direttore Roberto Papetti.

Crowley, in Veneto per l'incontro a Treviso con i giovani sindaci dell'Anci, ha visitato la sede di via Torino a Mestre e ha rilasciato un'intervista domani sul giornale. Arrivato a Roma nel luglio 2022, Crowley è un diplomatico di carriera del Senior Foreign Service.