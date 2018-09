Truffavano i turisti col gioco delle tre scatolette: beccati tre macedoni

VENEZIA - Tre cittadini macedoni sono stati fermati e denunciati dal Commissariato di San Marco che li ha colti in flagranza mentre stavano facendo il gioco delle tre scatolette. Dopo un pedinamento e vari appostamenti, i poliziotti sono riusciti ad individuare il gruppetto che, dietro Piazza San Marco, cercava truffare turisti attratti dalle facili vincite dei finti giocatori.



I tre, tra i 47 e i 27 anni, tutti con precedenti per truffa, rapina e inosservanza di provvedimenti e contravvenzioni varie, sono accusati di gioco abusivo d'azzardo. Gli agenti hanno sequestrato agli indagati 1.400 euro in contanti e hanno notificato loro la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per l'allontanamento dal Comune di Venezia per la durata di 3 anni emessa dal questore lagunare.

