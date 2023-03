Venezia. La nuova "cafonata", bagno fuori stagione nel rio Ognissanti: spunta anche il topless. Il video fa il giro dei social

VENEZIA - ​La nuova "cafonata", bagno fuori stagione nel rio del Ognissanti: spunta anche il topless. Il video fa il giro dei social. Sulla pagina Facebook Venezia non è Disneyland è spuntato un video con l'ennesima presunta "cafonata" in laguna. Nelle immagini, un gruppo di ragazzi si tuffa nel rio del Ognissanti. Torso nudo per il ragazzo e bikini per le giovani. E spunta anche un topless. Secondo la pagina Facebook, il video è stato girato ieri, giovedì 30 marzo. Il filmato ha fatto il giro del web.

Solo pochi giorni fa, il tuffo dal palazzo in campo San Pantalon. Tuffo da brivido con finale "di pancia" che ha fatto il giro del web.