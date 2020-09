Reptilarium di Bibione, la gabbia dei pitoni si guasta: scatta l'allarme incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - A fuoco ildi Bibione. L'allarme è scattato questa mattinaverso le 11.30. La chiamata è stata intercettata dal Sores di Palmanova che gestisce il Nue, il numero unico europeo, che l'ha trasmessa ai Vigili del fuoco di Udine. Sul posto, in piazza Treviso a Bibionesono arrivati i Vigili del fuoco di Lignano con i colleghi di Portogruaro. L'odore acre e il fumo non faceva presagire nulla di buono. I Pompieri hanno spentoun. Secondo le prime verifiche ci sarebbe stato un. Sul posto è quindi arrivato il proprietario per accertare eventuali problematiche.