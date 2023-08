Un nuovo carcere a Venezia: la caserma "Miraglia" pronta a essere riconvertita. Le altre strutture italiane in elenco

VENEZIA - Sono una decina le caserme censite nell'ultimo elenco di Difesa Servizi spa degli immobili non residenziali disponibili per essere affidati in concessione. Tra queste c'è anche una struttura veneziana: la caserma Miraglia nell'isola di Sant'Andrea. Il complesso, denominato anche “Ex Idroscalo Sant'Andrea” è sito sull'isola delle Vignole, nella laguna veneta settentrionale.

In attesa di un aggiornamento del documento nel prossimo autunno, quando si farà una scrematura più specifica sui risultati del monitoraggio per individuare le strutture più idonee alla riconversione in carceri, tra le caserme dell'Esercito disponibili per essere affidate in concessione ci sono poi la "Mauricchio" e un'aliquota della "Boscariello" a Napoli, la "Bocchetti" ad Anzio e la "Santa Chiara" a Siena, oltre a un'aliquota della "Ulivelli" a Roma e della "Riberi" a Torino.

Se poi il ministero della Difesa recepirà le richieste di quello della Giustizia (anche nell'eventuale scelta di caserme non comprese in questo elenco) ci sarà un passaggio di amministrazione tra i due ministeri mediato dal Demanio.