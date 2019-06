Mose, l'ex assessore Chisso: «Non ​ho preso i 2 milioni, vivrò in povertà»

di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA -torna alla carica con il suo avvocato, Antonio Forza, sulla questione dei. Il 26 giugno Forza presenterà un altroin gergo tecnico si chiama incidente di esecuzione - con il quale cercherà di convincere i giudici del Tribunale di Venezia che non è da Chisso che devono andare a cercare i quattrini. «Perché, ma in particolareCuriosamente non vanno a chiederli invece a chi non solo li ha presi, ma ha anche detto di non avermeli dati e di esserseli tenuti. E questo succede con tanto di timbro del Tribunale di Venezia» - sbotta