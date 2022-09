MIRANO - Classe allagata alla scuola 8 Marzo-K. Lorenz di Mirano. Con le piogge dei giorni scorsi i ragazzi della classe quarta non hanno potuto fare lezione nella loro aula a causa di una grave perdita d'acqua, dovuta alle piogge dei giorni scorsi, che proveniva dal soffitto. La situazione, testimoniata dalle immagini degli studenti postate nei loro social media e inviate ai loro genitori, nei corridoi e nelle altre zone dell'istituto non sembra migliore. Si vedono chiaramente, infatti, diverse zone allagate con secchi di fortuna e segnaletica a terra antiscivolo. «Tralasciando il disagio, credo che questo rappresenti un problema anche di sicurezza» racconta la madre di una ragazza. «Ero al lavoro e mia figlia mi ha mandato una serie di foto su quanto stava accadendo. Mi sono permessa di divulgare queste immagini perché i ragazzi le hanno pubblicate. Questa non è una situazione legata alle piogge dei giorni scorsi. Ricordo che al momento dell'iscrizione di mia figlia, quattro anni fa, sul tavolo della segreteria c'era lo stesso secchio che raccoglieva l'acqua», continua la madre della studentessa della classe in cui è entrata l'acqua.



LE FAMIGLIE

«Piove letteralmente dentro dal tetto, l'acqua entra addirittura dalle plafoniere dei lampadari». La situazione sembra non diversa da quanto accade anche al IIS Levi-Ponti, frequentato dall'altro figlio della signora. «I genitori insistono per fare una lettera da indirizzare al dirigente scolastico, ma sono quasi certa che il preside e chi per esso avrà già fatto i passi necessari in questo senso, anche perché poi come sempre accade, dobbiamo attendere che accada qualcosa di grave prima che qualcuno prenda in mano la situazione. Cosa aspettiamo che qualcuno scivoli e si spacchi la testa? Si vede bene dalle foto che l'acqua è anche nelle aule di laboratorio, vicino a centraline elettriche, credo che la pericolosità della situazione sia abbastanza evidente».



DISAGI

La classe in questione è composta da 31 alunni che a causa del disagio è stata divisa e spostata in un'altra aula per poter fare lezione. «La mia critica non nasce dall'episodio in sé, perché avendo piovuto copiosamente magari alcuni disagi sono comprensibili. Ma non è una cosa nuova. Succede ogni anno. Abbiamo avuto due anni di dad che sia tempo di fare qualche intervento? Non è salutare e potrebbe anche essere pericoloso». Sembra proprio che il disagio comunque si presenti anche in altre aule della cittadella scolastica che occupa diversi istituti superiori.