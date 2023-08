CAMPAGNA LUPIA - Avvistato nelle campagne, in zona Porto Menai, un canide che molto somiglierebbe a quello avvistato a luglio a Campagna Lupia ed identificato come un giovane lupo. La segnalazione sui social arriva, con relative immagini, questa volta nella zona del mirese da parte di una cittadina che chiede ad altri utenti se è possibile che si sia trovata ad avere un incontro "ravvicinato" con il famoso lupo del veneziano (ovvero il solo ed unico avvistamento avvenuto in provincia) o se fosse, invece, un cane di grossa taglia.

L'ESPERTO

Certezze che sia il "lupo del veneziano" non ci sono ma, vista la vicinanza con la zona di Lughetto di Campagna Lupia, non sarebbe da escludere che si tratti dello stesso esemplare. Interrogato sul primo avvistamento di luglio, l'esperto Marco Antonelli - zoologo e referente grandi carnivori per WWF Italia non aveva escluso infatti che un giovane lupo avesse potuto spingersi fino nelle zone lagunari.

«Che un lupo compaia nelle campagne ai confini con la laguna non sarebbe così strano aveva spiegato Antonelli-. Il lupo è presente stabilmente nel Delta del Po da qualche tempo, un esemplare giovane adulto che si è staccato dal branco può percorrere anche centinaia di chilometri, quindi le distanze sarebbero compatibili. Nella zona di campagna poi potrebbe aver trovato da sfamarsi in natura, in particolare nutrie. Il lupo, che è una specie protetta, infatti non è più relegato nelle montagne dall'uomo, si è ripreso i suoi spazi, stabilizzato nel nordest e ad ovest come in Lessinia. Per aver conferma che si tratti di un lupo si dovrebbero installare alcune foto-trappole nella zona. In caso, comunque, la convivenza con l'uomo sarebbe possibile - secondo lo zoologo - Si possono adottare una serie di attenzioni e comportamenti per non farlo avvicinare ai centri abitati o agli allevamenti». Finora non sono state segnalate aggressioni ad altri animali od allevamenti, cosa invece abbastanza comune in quelle zone da parte di volpi e sciacalli dorati, ormai stabilizzatisi nella campagne vicino alla laguna.

LE RACCOMANDAZIONI

«Approfondiremo la segnalazione chiarisce il sindaco di Mira, Marco Dori- con l'Ulss, l'Enpa e gli istituti competenti». Le raccomandazioni, che si tratti di un lupo o di altro canide, è di non andare in camminata da soli nelle zone dell'avvistamento, con cani privi di guinzaglio o di avvicinare l'esemplare per fotografarlo.