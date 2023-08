Mara Venier in versione «sirenetta»: la foto del bacio con il delfino fa impazzire i fan

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si stanno godendo le loro vacanze in Repubblica Domenicana. In particolare a Punta Cana, estremità orientale della Repubblica Dominicana. Di fronte c'è Porto Rico, l'altra metà dell'isola è territorio di Haiti, la capitale Santo Domingo dista meno di due ore e mezza. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice di Domenica in ha mostrato ai fan, attraverso le sue Instagram stories, di trovarsi al Dolphin Discovery a Punta Cana: il delfinario più grande dell’isola.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Entrare in contatto con grandi cetacei marini come balene e delfini richiede un grande coraggio e soprattutto, un gran cuore. E proprio nelle ultime ore, Mara Venier ha mostrato tutto il suo amore per i delfini.

Due scatti tenerissimi che la conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram stories. Mara Venier si è mostrata in acqua mentre gioca con un delfino tra baci "speciali" e teneri abbracci. Scene che hanno fatto impazzire i fan della conduttrice.