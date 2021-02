Guido, il maestro rock, stroncato da un infarto a 40 anni

MESTRE - Addio al "maestro “rock”. Un infarto a soli 40 anni ha stroncato Guido Inzirillo, insegnante dell’elementare Vecellio di via Giardino. Una morte improvvisa, che ha lasciato nel dolore la moglie Laura, i colleghi della scuola e i suoi amatissimi alunni che, ieri mattina, hanno voluto realizzare uno striscione per salutarlo.



MORTE IMPROVVISA

Lo aspettavano come tutte le mattine in classe, ma ieri mattina Guido Inzirillo non si è presentato con quel suo fare tutto personale da amante della musica rock. La moglie, anche lei insegnante di una scuola elementare a Padova, aveva però già avvisato la scuola, e dall’Istituto comprensivo di viale San Marco (da cui dipende la “Tiziano Vecellio”) aveva a sua volta comunicato la tragica notizia ai genitori degli alunni della quarta D, la classe che Inzirillo stava accompagnando verso la conclusione del ciclo della primaria.



Solo dopo, in classe, una collega dell’insegnante e la vicaria della dirigente scolastica del Comprensivo hanno spiegato agli allievi - con tutto il tatto possibile di fronte ad una tragedia così grande - che il loro maestro non c’era più. In classe è calato il silenzio, «ma i bambini hanno risorse e capacità di reagire incredibili - raccontano dalla Vecellio -. Così abbiamo pensato di salutarlo con uno striscione che è stato poi appeso alla finestra. Quel “Ciao Guido” vuole dire tante cose, ma soprattutto esprime l’affetto che Guido Inzirillo si era guadagnato con gli alunni».



AMATO DAI BAMBINI

Sì, affetto e amicizia, oltre che rispetto per il suo ruolo di insegnante. Perché Guido Inzirillo, originario di Trapani ma da tanti anni in città, al di là del suo look e dall’innegabile somiglianza con Ozzy Osbourne, rocker e attore britannico divenuto famoso con i Black Sabbath (di cui amava indossare gli inconfondibili occhialetti tondi con le lenti quasi a specchio), aveva un cuore d’oro. «Quel cuore che l’ha improvvisamente tradito - riprendono dalla scuola Vecellio -. Era grande e grosso, ma dolcissimo e attento con i bambini ai quali voleva veramente un bene dell’anima. E i bambini lo adoravano».

Negli ultimi tempi pare che si lamentasse per alcuni acciacchi dovuti a qualche chilo di troppo che avrebbe dovuto perdere, ma nulla - davvero nulla - che lasciasse presagire una fine prematura ad appena quarant’anni.

I funerali di Guido Inzirillo si terranno venerdì prossimo, 5 febbraio, alle 11.30 nella chiesa della Cipressina, il quartiere dove viveva Guido, il “maestro rock”.

