di Monica Andolfatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO -da parte di una. Sei i giorni di prognosi con cui è stato dimesso dall'ospedale di Jesolo dopo essere stato visitato e medicato. Vittima della brutale aggressione un rumeno di 27 anni, residente advenuto in città per trascorrere il sabato sera in uno dei tanti locali notturni che costituiscono la movida jesolana, e che invece di rientrare a casa è finito al pronto soccorso alquanto choccato e con una serie di escoriazioni al volto e alle braccia. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già acquisito a verbale le dichiarazioni del giovane e che stanno verificando la presenza in zona di eventuali sistemi di videosorveglianza.