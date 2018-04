Jackpot da 130 milioni sfiorato in Veneto: ecco i due 5 da 19mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - La fortuna ha solo sfiorato due giocatori delveneti: nello stesso concorso che ha regalato i 130,2 milioni di euro alla Sicilia, centrati due 5 da 19mila euro ciascuno, con le schedine convalidate a Mira (Venezia) all'edicola 36 in via Giovanni XXIII e a(località del Comune di Altivole in provincia di Treviso, Tabaccheria in via Asolana 21 m).Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto: in Veneto, riporta Agipronews, è stato centrato il penultimo Jackpot l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle (Venezia).