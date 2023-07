MESTRE - C'è movimento in Forza Italia, partito che, orfano del presidente Berlusconi, sembra voler lanciare un messaggio di particolare fermento anche nel veneziano, tra conferme e voci di nuovi innesti da tutta la provincia. Giovedì sera, a Noale, il partito metropolitano guidato dal coordinatore Michele Celeghin ha riunito gli esponenti dei 44 Comuni, per un incontro con il coordinatore regionale Flavio Tosi. E con l'occasione si conferma la voce che nel sandonatese circolava da giorni in merito all'avvicinamento tra il partito e Gianluca Forcolin, ex vicepresidente della Regione ora assessore a San Donà da tempo ai ferri corti con la Lega. Lo conferma proprio Celeghin, soddisfatto del colpaccio: Forza Italia veste di azzurro il sandonatese più votato alle ultime elezioni e un politico che nel Veneto orientale ha un seguito di peso. Ma non solo (anche se questa resta un'ipotesi): gli azzurri potrebbero contare presto sull'esperienza di un altro volto noto, in questo caso nel capoluogo, quello dell'ex assessora al Commercio di Venezia, Francesca Da Villa, all'epoca in giunta in quota Lega ma che era sempre sembrata più vicina ai moderati.

Si riorganizza, quindi, il partito, confermando la fiducia nel coordinatore provinciale che in Palazzo della Loggia a Noale ha fatto il punto, con i segretari di sezione, del lavoro da fare in vista delle scadenze elettorali del 2014: europee, amministrative e probabilmente anche le elezioni provinciali.



«Continua il lavoro nel territorio dei moderati del centrodestra rappresentati dai valori che Fi da anni incarna con il suo operato. Nella riunione del Direttivo abbiamo fatto un bilancio delle recenti amministrative, dove il centrodestra, con il contributo determinante di Forza Italia, ha vinto in 4 Comuni su 4 - ha ricordato Celeghin - Abbiamo pianificato anche i nuovi ingressi nel partito che a breve verranno ufficializzati. Anche molti amministratori civici ci stanno chiedendo di passare tra le nostre file, penso sia un'opportunità e un valore aggiunto per tutti i cittadini: una fase di rinnovamento che parte dai valori di noi moderati del centrodestra».

Non solo Da Villa e Forcolin, Fi sta accogliendo altre persone che hanno rivestito importanti ruoli nel veneziano e che sono rappresentative di associazioni, categorie: «Cittadini delusi da altre componenti politiche» ha spiegato, introducendo il dibattito tra Tosi e i referenti locali.



«Si è aperta una nuova stagione, politica e amministrativa per le nostre municipalità e non solo - ha ribadito Tosi - Ho ricevuto il mandato dal coordinatore nazionale Antonio Tajani di far crescere il partito e ritengo che sia giunto il momento di far sentire la nostra presenza incisiva e determinante anche accogliendo chi intende raccogliere l'importante eredità politica lasciata dal presidente Berlusconi e con noi iniziare un cammino di confronto costante con i cittadini. A breve, assieme al coordinatore provinciale Celeghin presenteremo i nuovi ingressi che, ripeto, saranno ulteriore motivo di rilancio del nostro partito nel rispetto delle realtà che fino a oggi hanno lavorato e lavoreranno per rendere più forte e sempre più determinante l'azione politica di Forza Italia».

Sabato 15 luglio al Congresso nazionale di Roma, saranno presenti anche i rappresentanti veneti per dare la fiducia al coordinatore nazionale Antonio Tajani che proseguirà nella guida del partito fino al Congresso che pare si terrà a ridosso delle elezioni Europee.