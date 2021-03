Coronavirus in Veneto, 812 nuovi casi e 3 vitttime nella notte, balzo degli attualmente positivi. Treviso la peggiore

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 3 marzo 2021.

Contagi e vittime

Sono 812 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nella notte, che portano a 336.750 il totale dei malati dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il report della Regione delle ore 8, che segnala da ieri anche 3 decessi, con il totale a 9.891; gli attualmente positivi sono 25.764 con un preoccupante + 532 da ieri sera.

APPROFONDIMENTI 2 MARZO Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, martedì 2 marzo 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 5%: 479 casi e 12... AZIENDA ZERO Coronavirus in Veneto, 435 casi e 16 morti nella giornata, guariti... I NUMERI Quanti vaccini sono stati fatti in Veneto? Le dosi somministrate di...

Quanti vaccini sono stati fatti in Veneto? Le dosi somministrate di Pfizer, Moderna e AstraZeneca fino ad oggi

La provincia peggiore nella notte è stata Treviso (189 casi) poi Padova, Vicenza e Verona.

Nelle 24 ore

Continua quindi la crescita dei nuovi casi quotidiani di Covid-19 in Veneto: sono 1.272 positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 336.750. Si registrano anche 17 nuove vittime, con il totale a 9.891. Oggi è in aumento anche il dato ospedaliero, con 22 ricoveri in area non critica, dove sono occupati 1.194 letti, e 10 ingressi in terapia intensiva, con 155 ricoverati totali.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DEL 3 MARZO ORE 8

-- Il REPORT

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA