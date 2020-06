Coronavirus, in Veneto tornano le vittime: dieci nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Veneto, il contagio e le vittime di oggi, mercoledì 3 giugno 2020: il punto alle 17 confrontati con ieri pomeriggio alla stessa ora.

Dal bollettino di Azienda Zero risultano in tutto 4 nuovi casi di positività al Covid, per un totale che sale a 19.166. Sono però 10 i decessi: 2 a Verona (città e Negrar), 1 ad Asiago e 1 a Treviso e 6 nella case di riposo con un totale di 1931 vittime da febbraio.

Dati cumulativi. Ad oggi sono quindi 19.166 i casi totali con tampone positivo. 1.376 restano i casi attualmente positivi. I deceduti negli ospedali sono 1.383. I negativizzati virologici (guariti) raggiungono quota 15.859.

Dimissioni e ricoverati. Il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali si assesta a 3.399, mentre i malati tuttora ricoverati in ospedale sono 371 (106 positivi, 274 negativizzati). Nelle terapie intensive, attualmente positivi, ci sono 24 pazienti (2 positivi, 22 negativizzati).



Contagio, i dati di oggi in Veneto

Covid, decessi e ricoveri in ospedale

