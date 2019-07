Passaggio a livello chiuso più di un'ora, paese isolato, gente infuriata

CHIOGGIA - Più di, col serpentone delle auto in attesa che si allungae la rabbia che sale. Nuovo disservizio sulla, gestita da Sistemi Territoriali. Il passaggio a livello che taglia la strada che viene dalla frazione diè rimasto chiuso per. I residenti hanno protestato al numero telefonico affisso sul passaggio a livello, senza risultato. Scrivono al Gazzettino infuriati: ogni giorno le sbarre restano chiuse 15-20 minuti ad ogni passaggio di treno, ogni tanto le "dimenticano" chiuse per tempi ancora più lunghi, tempo fa sono rimaste giù per una mattina intera. Noi dobbiamo andare al lavoro, può esserci un'emergenza sanitaria, figli o parenti da raggiungere, appuntamenti. Ma si può andare avanti così???