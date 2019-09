La moglie: «Ho sentito le sirene non pensavo fossero per il mio Cesare»

di Diego Degan

CAVARZERE -era uscito di casa da poco, quando la moglie ha sentito le sirene di ambulanze e pompieri, che correvano sull'argine dell'Adige, senza farci troppo caso. Solo quando è arrivata la polizia locale di Cavarzere a dirle che il marito era morto in un incidente stradale, a un chilometro da casa, Odinea Finotto ha capito che il suono di quelle sirene le avrebbe ricordato per sempre il marito. Erano le 8 di ieri mattina quando Cesare Ferro ha preso la sua Panda e, dall'angolo di campagna, in località Bebbe, in cui abitava, si è diretto verso Cavarzere o, forse, più in là. «Aveva delle bollette da pagare racconta la moglie o, forse, voleva fare anche un salto al mercato a Piove di Sacco. Ci andava spesso di sabato».