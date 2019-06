Lavori terza corsia: l'Autostrada chiusa per due notti, ecco dove

di Marco Corazza

in programma per lavori di completamento della terza corsia interesseranno il nodo di Portogruaro ovvero il punto di interconnessione. Si tratta di interventi che riguardano il primo sub lotto (Alvisopoli – Portogruaro) del secondo lotto (Alvisopoli – San Donà di Piave).La prima chiusura sarà effettuata dalle 21 di giovedì 13 alle 5 del mattino di venerdì 14 giugno.La seconda dalle 21 di venerdì 14 alle 5 del mattino di sabato 15 giugno.In entrambe le notti, dunque,. Sarà interdetta al traffico anche la rampa di collegamento tra la carreggiata sud (direzione Portogruaro) della A28 e la carreggiata est (direzione Trieste) della autostrada A4.Chi proviene da Venezia ed è diretto a Conegliano dovrà uscire a San Stino di Livenza, percorrere la viabilità ordinaria (seguendo la segnaletica gialla) e rientrare in autostrada a Portogruaro. Chi proviene da Conegliano ed è diretto a Trieste dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare al casello di Latisana.Nella notte, in corrispondenza delle rampe, saranno sostituiti i vecchi guard rail di acciaio con le nuove barriere new jersey in calcestruzzo.