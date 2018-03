Atvo rinnova il parco: arrivano 40 nuovi bus

di Marco Corazza

Atvo acquista quaranta nuovi bus. L’operazione rinnovamento, avviata tre anni fa da, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale, sta dunque proseguendo secondo programmi. Dopo la prima trance dei dieci mezzi (del costo complessivo dimilioni di euro) acquistati nel 2014, l’Azienda di trasporti del Veneto Orientale è prova a mettere sulle strade altri. “Stiamo perfezionando tutta la parte burocratica – ha spiegato il direttore di Atvo,– ed a breve i bus saranno a disposizione dei nostri utenti”. Atvo conta di poterli mettere “in strada” entro la prima quindicina di aprile. “Un investimento importante – sottolinea il presidente Atvo,– che rientra nella politica di continuo rinnovamento attuato dall’Azienda in ogni settore e che Atvo è in grado di far fronte esclusivamente con risorse proprie”.