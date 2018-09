Aeroporto Marco, stop al parcheggio selvaggio: sosta massima 7 minuti

di Elisio Trevisan

MESTRE - Dal primo ottobre dentro all'area dell'aeroporto Marco Polo si potrà stare non più di 7 minuti con l'auto, dopodiché chi vorrà prolungare la permanenza dovrà parcheggiare a pagamento oppure si beccherà la multa e, se gli va proprio male, si vedrà portar via la macchina col carro attrezzi. L'Enac due settimane fa ha emesso un'ordinanza che costituisce una zona a traffico controllato (Ztc) in tutto lo spazio di pertinenza dello scalo intercontinentale di...