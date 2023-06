Venezia. Aeroporto Marco Polo: caposquadra si taglia un piede mentre carica i bagagli nella stiva di un aereo

VENEZIA - Incidente sul lavoro ieri mattina, verso le 10.30, all'aeroporto Marco Polo: vittima dell'infortunio è un 55enne di Casale sul Sile, handler aeroportuale.

L'uomo si trovava su una rampa e stava movimentando dei carichi insieme a un collega trattorista, che conduceva un piccolo rimorchio chiamato "dolly". Dalle prime ricostruzioni il 55enne sarebbe stato colpito dal mezzo.

Alla base dell'incidente potrebbe esserci un malinteso su un comando: il trattorista sarebbe partito con il mezzo, convinto di avere il via libera, senza accorgersi che il caposquadra stava sistemando un gancio. Saranno i tecnici dello Spisal a fare chiarezza sull'infortunio. Il dipendente ha riportato un taglio profondo a un piede ed è stato subito soccorso dai colleghi, che hanno lanciato l'allarme. «Ma l'ambulanza è arrivata dopo 50 minuti - lamenta Vincenzo Nuzzolese, del sindacato Flai -. Il lavoratore è rimasto per tutto quel tempo steso sulla pista, sotto il sole, dolorante e con il piede insanguinato». Ma il Suem 118 di Venezia precisa che il paziente, dopo la chiamata delle 10.38 è arrivato a destinazione al Sant'Angelo di Mestre alle 11.07, «entro le tempistiche richieste per il soccorso di un codice verde», come era stato classificato il paziente.

Quello di ieri mattina, secondo il sindacato, è un incidente "annunciato". «Abbiamo ritmi di lavoro eccessivi - tuona Nuzzolese -. Martedì faremo un altro sciopero di 24 ore per rinnovo del contratto degli handler. Servono più tutele».