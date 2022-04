Trentenne investito e ucciso nella notte sulla "Triestina"

LEVADA/CONCORDIA - Se l'è trovato in mezzo alla "Triestina" e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto: muore un 30enne di Concordia Sagittaria. L'incidente è accaduto verso mezzanotte a Levada di Concordia Sagittaria. A perdere la vita un kosovaro di 30 anni residente in via Bandoquerelle.

Tutto è al vaglio dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Portogruaro. Il conducente di una Toyota Aygo stava percorrendo la Statale 14 Triestina da Portogruaro in direzione di San Stino. Giunto in prossimità del bar "Pit Stop" si è ritrovato di fronte il giovane che era in mezzo alla strada. Inutile il tentativo di evitare l'impatto.

Il 30enne è finito contro il cristallo dell'auto volando in aria per poi finire in mezzo alla strada. Subito il conducente ha chiesto aiuto al 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che diagnosticare il decesso del giovane. L'auto è stata sequestrata e messa a disposizione della Procura di Pordenone. Scioccato ma incolume il conducente dell'auto.