Vinto un milione di euro al Superenalotto nel paesello. E solo 9 mesi fa un'altra maxi colpo

di Paola Treppo

OVARO (Udine) - Il piccolo parse carnico diè stato nuovamente baciato dalla. A distanza di appena 9 mesi dalladi un milione e 400mila euro con una schedina “5 stella”, la ricevitoria e tabaccheriadi via Caduti 2 Maggio,e lo fa prima di Capodanno.Con l’estrazione del 23 dicembre scorso, infatti, una estrazione legata alSuperstar della serie 220 "a Natale”, è stato aggiudicato un altro milione di euro, uno dei 20 premi dello stesso importo messi a disposizione dalla speciale estrazione. Adesso è caccia al fortunato vincitore che di certo, vien da pensare, è un uomo o una donna della zona, anche se nessuno si è fatto vivo, neanche per la vincita precedente, anche per dire "grazie". Le vacanze e gli spostamenti per le feste di Natale, tuttavia, potrebbero far pensare a un baciato dalla fortuna che arriva da fuori regione o comunque da fuori comune.