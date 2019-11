Udinese, aggredisce uno steward: Daspo di 6 anni. Altro tifoso colpito

UDINE - La Questura di Udine ha emesso due Daspo, di durata variabile da 18 mesi a 6 anni, nei confronti di due tifosi dell'Udinese e avviato le procedure per applicare analoghi provvedimenti anche nei confronti di otto tifosi del Benevento per episodi avvenuti in occasione di alcune gare di campionato disputate a settembre a Udine. Il provvedimento più penalizzante riguarda un tifoso bianconero, di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per lesioni per aver aggredito fisicamente una steward durante le operazioni di deflusso al termine della gara Udinese-Brescia.

