Udine. Sulla copertura dello stadio dell'Udinese sorgerà un impianto fotovoltaico: l'annuncio insieme a Bluenergy Group

UDINE - L'Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno annunciato, oggi a Milano, l'inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico d'avanguardia che sarà installato sulla copertura dello stadio di proprietà del club friulano.

La realizzazione aggiungerà ulteriori elementi di innovazione a un impianto sportivo d'avanguardia che rappresenta già oggi un riferimento in Europa per gli stadi del futuro in termini di design, multifunzionalità, sicurezza e sostenibilità. Il progetto del nuovo impianto fotovoltaico, curato da Bluenergy Group, è stato supportato dal Politecnico di Milano in qualità di Energy Advisor. La collaborazione ha riguardato in particolare l'individuazione delle tecnologie più adatte alle specifiche esigenze del progetto, la valutazione tecnica dell'impianto in un'ottica di autoconsumo e l'analisi delle potenzialità connesse all'adozione di altre tecnologie e paradigmi abilitanti la transizione energetica , quali i sistemi di accumulo e le comunità energetiche.