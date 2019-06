Cento chili di gelato scaduto da 2 anni: i Nas segnalano titolare di una gelateria

UDINE - I militari del NAS di Udine hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 100 chilogrammi di preparato per gelato di vari gusti con il TMC (termine minino di conservazione) scaduto, in alcun casi di oltre due anni. Lo hanno accertato nel corso di una ispezione in una gelateria della città nell'ambito dei controlli disposti con le temperature meteorologiche ormai calde, quando si preferisce consumare alimenti freschi, proprio come il gelato. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alle autorità sanitaria e amministrativa.

