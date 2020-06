Ubriaca molesta i clienti del bar e aggredisce i carabinieri a calci e pugni

VILLA SANTINA (Udine) Nella notte di domenica 7 giugno i Carabinieri della Stazione della Stazione di Villa Santina hanno tratto in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale un’italiana trentaseienne residente in Carnia.

La donna, in preda ai fumi dell’alcol, ha creato un po' di scompiglio all’interno di un locale del centro cittadino, importunando gli altri avventori. Alla vista degli operanti, intervenuti sul posto su richiesta del gestore del locale, la donna si è da subito scagliata contro i militari, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Con fatica la trentaseienne è stata quindi ammanettata e tratta in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e successivamente tradotta presso il Carcere di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due militari, a causa della violenta aggressione subita, sono stati medicati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tolmezzo e se la sono cavata fortunatamente con alcune lievi contusioni.



