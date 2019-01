A 12 anni si presenta a scuola con ​un tirapugni nascosto nello zaino

Porta a scuola un tirapugni, nascosto nello zaino tra libri, astuccio e diario. Ma un professore se ne accorge e chiama i Carabinieri. È successo ieri mattina in una scuola media dell'hinterland udinese.



Protagonista della vicenda un ragazzino di 12 anni che, pur non imputabile, è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Trieste per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il tirapugni, che sbucava dallo zaino appoggiato a terra in classe, è stato notato da uno dei professori durante l'intervallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Feletto Umberto della Compagnia di Udine. Non è chiaro il motivo per cui il giovane avesse portato l'oggetto in classe. Non risultano né episodi di bullismo né problemi familiari.

