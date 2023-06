Dopo Facecjoc anche Bravoo "minaccia" i colossi social, la sfida friulana a Tik Tok è lanciata

In guardia Tik Tok, è boom di iscritti per la nuova app, tutta italiana e progettata dal programmatore informatico friulano Gianluca De Bortoli e il suo team di Facecjoc, il social network che ha sfondato la soglia dei 20 milioni di iscritti. Si chiama Bravoo ed è stato lanciato sugli stores per iOS nel 2020 (in versione Beta - Collaudo).

Come funziona l'app Bravoo

Da allora, in poco più di un mese ha raccolto 180mila download. Da aprile è disponibile anche sugli stores per Android.

Il funzionamento è similare al social cinese, ma è stato introdotto un algoritmo – ci dice De Bortoli – tanto semplice quanto efficace per garantire la massima sicurezza agli utenti e un monitoraggio, specialmente sui minori, tale da evitare spiacevoli episodi che già hanno scritto pagine di cronaca nera per la cinese TikTok.

Talento e creatività al primo posto

Si possono condividere video di 90 secondi al massimo ed è presente un algoritmo per garantire la massima sicurezza. Bravoo vuole essere un’applicazione che promuove il talento, la fantasia e la simpatia dell’utente finale senza l’ausilio di troppi "gadget virtuali”. Esiste la possibilità di creare ed editare, “tagliare e cucire” video con effetti sonori , testo e gif, ma il talento è messo al primo posto. Come Facecjoc, anche per Bravoo, il biglietto da visita è “l’origine Italiana”, per questo motivo, particolare importanza è stata data alle tracce audio Italiane ed ai Trending ( video e mode da seguire ) che lo staff stesso lancia con costanza, dal tutorial per fare una buona pizza napoletana in casa, fino alle Challenge (sfide a suon di video) sui modi di dire e proverbi delle varie regioni Italiane.

Bravoo parla italiano, 20 lingue estere e dialetti

L’applicazione infatti, oltre a parlare 20 lingue estere, inizia a parlare anche dialetti e lingue italiane, che vengono inseriti e aggiornati costantemente. Lo staff di De Bortoli si è prefisso 15 dialetti e lingue italiane presenti entro il 2023. «Non vi è alcuna voglia di clonare o copiare applicazioni già note – termina il fondatore Gianluca De Bortoli – ma un bisogno di risollevare l’inventiva e l’eccellenza Italiana che da sempre ci ha portato ad essere invidiati e ammirati da tutto il mondo; nella tecnologia siamo arrivati tardi, ma con Facecjoc prima e Bravoo ora, stiamo riprendendo quota, e lo dimostrano anche le migliaia di iscrizioni “straniere” che reputano l’app molto ben curata graficamente e divertente nell’utilizzo». Si può raggiungere l’indirizzo web https://mobile.bravoovideo.com per poter usufruire dei link iOS e Android per il download o cercare direttamente l’app negli stores come Bravoo Short Video App.