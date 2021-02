Esplosione nello scantinato di una villa a schiera: serramenti proiettati in strada

TARCENTO (UDINE) - Un'esplosione si è verificata stamani alle 7.30 nello scantinato di una villa a schiera di Tarcento (Udine) probabilmente a causa di una perdita di gpl utilizzato per l'alimentazione del piano cottura della cucina. Lo scoppio non ha provocato feriti. I due occupanti dell'immobile si trovavano al piano superiore dell'abitazione e sono rimasti illesi. L'esplosione, però, ha divelto i serramenti del piano scantinato e li ha proiettati in strada. Le cause dello scoppio sono al vaglio dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Gemona del Friuli. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

