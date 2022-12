San Daniele del Friuli, malore alla guida: soccorso un camionista

SAN DANIELE DEL FRIULI - Malore alla guida per un camionista di 55 anni. L'uomo al volante del tir è riuscito ad accostare in via Kennedy, all'intersezione con la regionale 463 a San Daniele del Friuli. Immediata la chiamata al Nue112, l'uomo è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportato all'ospedale locale in condizioni fortunatamente non gravi. Allertate anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco, poi raggiunti dal personale di Friuli Venezia Giulia Strade e dal soccorso stradale.