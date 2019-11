Rifiuta di dare una moneta a un giovane in stazione: schiaffeggiato

UDINE - Un anziano di 85 anni è stato aggredito ieri sera nella zona di Borgo stazione a Udine da un giovane al quale aveva rifiutato di dare una moneta. L'episodio si è verificato in viale Europa Unita.



L'anziano stava passeggiando quando è stato avvicinato dal giovane che, al rifiuto dell'anziano, lo ha bloccato e schiaffeggiato, poi ha cominciato a frugargli nelle tasche del cappotto, forse nel tentativo di prendergli il portafogli. La scena è stata notata da un agente della polizia penitenziaria che è intervenuto in soccorso dell'anziano, mettendo così in fuga l'aggressore, che è scappato a piedi senza rubare nulla. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA