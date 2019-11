Assalto alla sala slot nel cuore della n otte: banditi armati in fuga

UDINE - Tre uomini a volto coperto, di cui uno armato di una pistola, hanno rapinato la notte scorsa una sala slot di Remanzacco (Udine) e sono scappati con un bottino di circa duemila euro.



I banditi sono entrati nel locale che affaccia sulla statale 54 intorno alle 3.30, hanno minacciato e spinto violentemente il cassiere contro il bancone del locale e lo hanno costretto a consegnare il denaro, poi si sono allontanati a piedi. Probabilmente un quarto complice era da attenderli nei pressi. La vittima della rapina è andata autonomamente in pronto soccorso per farsi medicare. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Udine.

