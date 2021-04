Sbanda con l'auto e centra il porticato dell'hotel, fortunatamente chiuso

REANA DEL ROIALE - Sbanda con l'auto e vola nel porticato dell'hotel. È successo ieri sera verso le 22.20 a Reana del Roiale. Sul posto, in via Centrale, è intervenuta la seconda squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Udine che hanno trovato l'autovettura che, per cause ancora al vaglio, era uscita di strada finendo la corsa nel porticato di un hotel che fortunatamente era chiuso. Ferito il conducente dell'auto che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 mentre i Vigili del fuoco hanno messo messo in sicurezza il veicolo incidentato e l'area del ristorante.