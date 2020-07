«Visto che lo conosci – le dicono scherzosamente gli amici in questo periodo - non puoi metterci una buona parola perché ci rimborsino il biglietto del suo concerto?».

Lei è Claudia Ieronutti, informatrice medica udinese; lui nientemeno che Paul McCartney; a unirli è una storia curiosa che risale a 34 anni fa: la friulana, all’epoca giovanissima, compare nel videoclip di “Press”, singolo dell’ex Beatles pubblicato nell’estate 1986. Non solo Ieronutti è immortalata nelle immagini (è la ragazza con i capelli ricci e la maglietta rossa), ma lo è mentre schiocca un bacio a Paul McCartney, una scena che non era prevista nella sceneggiatura originale, ma che Paul McCartney ha deciso di tenere nonostante (o forse per) l’improvvisata.

Galeotta fu una vacanza a Londra, nel giugno del 1986: «Avevo 20 anni – racconta Claudia Ieronutti - una mia amica e io eravamo in metropolitana (a metà strada fra Charing Cross e Swiss Cottagee, ndr) stavamo cercando di capire a quale fermata scendere. A un certo punto mi dice: “Guarda chi c’è”. Io ero di schiena, non mi ero accorta di nulla. Mi sono girata e c’era Paul McCartney, con pochi tecnici, che stava girando un video clip».

Nel clip diretto Philip Davey, il cantante si volta proprio verso Claudia e le fa un cenno di saluto col viso, un cenno cui Claudia risponde con un sorriso un po’ imbarazzato. Poi, prende l’iniziativa e prima di scendere dalla metro, lo bacia sulla guancia: Paul McCartney, colto di sorpresa, prima guarda la ragazza che se ne va, poi sorride divertito al cameraman e gli fa un gesto, come dire “Teniamola”. E così, con una certa dose di spirito d’iniziativa, Ieronutti ha messo in curriculum una storia da raccontare ad amici e parenti: «Lui rimase stupito – continua Claudia Ieronutti - c’era molta gente in metropolitana, ma nessuno è stato audace come me. Nel video si vede che sono un po’ imbarazzata, ma ho pensato che se dovevo apparire, volevo farlo lasciando un ricordo».

Il fermo-immagine in cui bacia Paul McCartney nel videoclilp è anche stato usato da Wikipedia Inghilterra come foto relativa al brano “Press” (con la didascalia “Una fan bacia Paul McCartney”). «Così ora sono famosa anche lì – ride lei - anche se sono un po’ cambiata da allora. Non è che fossi una sua fan sfegatata – spiega - ma era un personaggio di livello mondiale, ho colto l’occasione. Quella volta scesi dalla metro, se mi capitasse adesso mi fermerei lì a guardare. Peccato che ai tempi non c’erano i cellulari, altrimenti avrei immortalato il momento».

La curiosa avventura le ha procurato l’invidia degli amici: «Mio nipote è rimasto molto colpito quando gliel’ho raccontato. Una mia amica mi ha detto che se fosse capitato a lei sarebbe svenuta: è la stessa che ha comprato i biglietti per il suo concerto e ora mi prende in giro chiedendomi di mettere una buona parola per il rimborso, invece dei voucher (voucher che lo stesso McCartney ha criticato, ndr). Ai tempi, a Udine si sapeva che una friulana compariva nel video, molti sapevano che ero io e la cosa colpiva, ma ho notato che impressiona di più adesso, forse perché lui continua imperterrito a esibirsi».

