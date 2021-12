«Governo nazista», «Salva tuo figlio»: muri della scuola imbrattati con la vernice: indaga la Digos

UDINE - Scritte "No Vax" sui muri di una scuola media di Udine. Brutta sorpresa questa mattina quando ragazzi e insegnanti con il personale della scuola secondaria di primo grado Ellero sono arrivati per le lezioni. Le facciate esterne dell'istituto sono infatti state imbrattate nella notte con della vernice rossa. Diversi i messaggi che i vandali hanno lasciato sui muri: “Salva tuo figlio”, “Governo nazista”, “Il vax uccide”, “Il vaccino uccide”, “Il vero virus è il nazismo”. Sconcerto tra i tanti che si sono ritrovato davanti allo scempio di via divisione Julia nel cuore di Udine, nella struttura che il Comune aveva da poco ristrutturato. Subito gli agenti della Digos della Questura friulana hanno avviato le indagini. Gli agenti, con i colleghi della Polizia locale, sono arrivati per cercare tracce dei vandali. Sono state acquisite anche le immagini di sorveglianza di tutta la zona nella speranza che gli autori possano essere individuati.