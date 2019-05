Elezioni. Appello degli ex-sindaci «Non andate a votare, meglio il commissario»

di Tiziano Gualtieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGGIO UDINESE - Manca meno di una settimana alle elezioni comunali e, come accaduto a Pontebba, anche ascoppia la. Domenica prossima, infatti, il sindaco uscente Giorgio Filaferro, unico candidato alla carica di primo cittadino, troverà sulla strada per la sua riconferma l'avversario più insidioso: l'astensionismo. A destare scalpore è il fatto che a schierarsi apertamente a favore del commissariamento non siano stati cittadini normali, ma due figure che nel recente passato hanno ricoperto proprio il ruolo di sindaco del paese: Renato Filaferro già primo cittadino negli anni 80 e con alle spalle anche cariche di assessore, consigliere e capogruppo, e Bruno Gardel eletto sindaco nel 1995 e attuale consigliere di minoranza con la lista civica Lista Int di Muec.