UDINE - Euro & Promos cerca meccanici e carrellisti: per chi viene da fuori regione offre un aiuto sul fronte dell'alloggio. La società friulana leader del comparto del facility management, delle manutenzioni industriali e logistica in outsourcing, è alla ricerca per nuove commesse in Friuli-Venezia Giulia e Veneto di meccanici e carrellisti. Nella maggior parte dei casi viene proposto un contratto a tempo indeterminato, oltre a concrete possibilità di carriera e crescita in azienda. Garantiti anche percorsi formativi oltre ad eventuali incentivi welfare. Qualora i candidati provenissero da regioni lontane e fossero disponibili a trasferirsi nel Nord-Est, l'azienda può valutare la possibilità di un supporto economico per i primi mesi.

Per candidarsi è sufficiente presentare la candidatura sul sito.



L'AZIENDA

L'azienda, che conta oltre 6mila dipendenti, si sta muovendo sul fronte della ricerca del personale per rispondere in modo efficace e tempestivo alla sempre maggior richiesta dei servizi proposti ai grossi gruppi industriali italiani. Tra i servizi che Euro&Promos fornisce non c'è solo logistica di magazzino, facchinaggio, manutenzioni industriali e meccaniche, ma anche pulizie civili, industriali e sanitarie, disinfestazioni, lavanderia industriale, oltre a gestioni in ambito culturale, portierato, vigilanza non armata ed office management.

In un semestre l'azienda ha raccolto quasi 7000 curriculum, approfondendo oltre il 70% di quanto ricevuto: le assunzioni sono state 300.



LA DIRETTRICE

«I nostri collaboratori precisa Federica Zerman, Direttrice del personale - sono in prima linea negli ospedali, nelle case di riposo, negli uffici della pubblica amministrazione ma anche nelle aziende, negli stabilimenti, nei teatri, per garantire pulizia, igiene e tutti quei servizi no-core business fondamentali nella quotidianità lavorativa della comunità. Le caratteristiche che più ricerchiamo, oltre alle relative competenze specifiche, sono etica professionale, proattività, attitudine al miglioramento continuo, responsabilità e problem solving, voglia di mettersi in gioco». E conclude: «La nostra filosofia è quella di venire incontro alle esigenze del lavoratore e cercare di trovare insieme una soluzione che permetta ai collaboratori di coniugare esigenze private e familiari con la vita lavorativa».