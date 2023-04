Controlli sul lavoro nero, in provincia di Udine sanzioni oltre i 100mila euro e sospensione di attività

UDINE - Individuati 45 lavoratori irregolari e sospese le attività di un cantiere edile e tre pubblici esercizi per gravi violazioni sulla sicurezza. Elevate in tutto sanzioni oltre i 100mila euro. Nei giorni scorsi il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari di Udine, ha svolto i controlli nel settore dei pubblici esercizi, agricoltura e edilizia nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In tutto sono stati controllati quattro esercizi pubblici, un cantiere edile e un'azienda operante nel settore dell'agricoltura. L'attività ispettiva ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata redazione e aggiornamento del Dvr, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'omessa tenuta della cassetta di primo soccorso, l'utilizzo di impianti di videosorveglianza non in regola, l'omessa manutenzione dei presidi antincendio e la presenza di manodopera in nero.