In 35 vanno in pensione, il Comune assume 52 persone, e 12 saranno agenti della Municipale

UDINE - A partire dal 2019, saranno 52 le nuove assunzioni per concorso in Comune a Udine, a fronte dei 35 pensionamenti del 2018, con un saldo positivo dell'organico. Lo prevede una delle delibere approvate oggi dalla Giunta guidata dal sindaco Pietro Fontanini (Lega).



«Quest'anno sono andati in pensione 35 dipendenti del Comune di Udine - ha spiegato - e noi dal prossimo anno faremo concorsi per assumerne 52. C'è un saldo positivo tra chi esce e chi entra e spero che saranno i giovani a entrare in Comune, perché un lavoro nella pubblica amministrazione è importante, si tratta di servizi di organizzazione di tanti settori che danno lustro alla nostra città. È un intervento impegnativo - ha proseguito - perché si tratta di più 2 milioni e 300.000 euro di oneri per il personale, in aggiunta agli attuali, che andremo a sostenere per dare maggiore funzionalità al Comune».



Tra i dipendenti che verranno assunti, ci saranno 12 agenti di polizia municipale, i quali entreranno nell'organico «che tornerà alle mie dipendenze dal 2019 - ha detto il sindaco - e per il quale avremo anche un nuovo comandante». Tra le altre decisioni deliberate in Giunta oggi, Fontanini ha segnalato che, sul versante del sostegno alle famiglie, «non ci saranno aumenti tariffari per chi ha figli che frequentano i doposcuola e i centri estivi», e che il Comune ha sottoscritto un nuovo patto con la Fism, Federazione Italiana Scuole Materne, «cioè le scuole paritarie cattoliche della città, le quali - ha concluso -riceveranno qualcosa in più rispetto al passato».

