UDINE - Elettrificazione della linea ferroviaria Udine-Cividale, suo adeguamento agli standard di Rete ferroviaria italiana, sostituzione e soppressione di passaggi a livello, realizzazione di un sottopassaggio pedonale alla stazione di Remanzacco, manutenzione dei fabbricati e adeguamenti impiantistici oltreché implementazioni tecnologiche. Sono interventi di rilievo quelli previsti sulla traffica linea ferroviaria che dal capoluogo friulano conduce alla città ducale lungo un tratto di 16 km.

A consentirli entro il 2026 è lo stanziamento di 41,9 milioni derivanti dalle risorse del Pnrr che sono state consegnate alla Regione e che ora, in virtù dello schema di accordo che la Giunta ha ratificato nella sua ultima seduta con Rfi e Fuc, la società regionale che gestisce la tratta, saranno tradotti in opere. «I lavori che sono stati individuati – ha spiegato l’assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti, che ha proposto la delibera – consentiranno di rinnovare ulteriormente la linea, dopo la realizzazione dei sistemi di sicurezza che sono stati finanziati dalla Regione e che sono in via di completamento».

A realizzare le opere sarà Rfi. Le opera che sono consentite grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza «permetteranno di disporre in un prossimo futuro di una linea ferroviaria maggiormente funzionale – ha proseguito Pizzimenti -, sulla quale si potrà strutturare un servizio più articolato e connesso con il resto dei servizi di Tpl di competenza regionale». Si proseguirà, così, un processo che ha avuto impulso proprio all’inizio di quest’anno in concomitanza con il nuovo piano tariffario del Trasporto pubblico locale messo a punto dalla Regione. In esso, oltre ad una revisione dei costi per l’utenza, in alcuni casi con un contenimento della spesa, si è avviata la pratica dei titoli di viaggio utilizzabili sia su ferro che su gomma, per uno sviluppo della connessione intermodale e di un sempre maggior uso del trasporto pubblico da parte dei cittadini.

La sottoscrizione dell’Accordo deliberato dalla Giunta avverrà entro breve e da quel momento prenderanno avvio le attività progettuali sulla Udine-Cividale, le quali dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2026. Nel frattempo, la Fuc ha in corso una selezione pubblica per titolo e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di una figura di impiegato con mansione di responsabile di gestione della flotta.