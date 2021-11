Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti (Danieli) designato alla presidenza

UDINE - Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, è il candidato designato alla presidenza di Confindustria Udine. Lo ha stabilito all'unanimità il Consiglio generale dell'associazione riunitosi ieri sera. Il consiglio si è svolto a porte chiuse e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Da quanto emerge, sono stati diversi gli interventi, compreso quello di Benedetti che nell'elencare i punti programmatici ha parlato di attenzione nei confronti di Pmi, giovani, donne e rapporto con gli associati, sottolineando la volontà di lavorare insieme alle imprese per pianificare il futuro dell'associazione e dell'economia del territorio. Le prossime due tappe sono un nuovo consiglio generale, in programma per il prossimo venerdì, durante il quale Gianpietro Benedetti presenterà la squadra, e l'assemblea dei delegati che dovrebbe venire convocata per il 15 dicembre, alla quale andrà il compito di eleggere il prossimo presidente.