Raffiche di vento a 100 km all'ora: decine di alberi abbattuti

UDINE - Numerosi alberi abbattuti per il forte vento soffiato tra ieri pomeriggio e stamane, 5 febbraio, si segnalano a Tarcento, Frisanco e Faedis. Le centraline meteo hanno registrato raffiche inferiori a 100 km/h su Monte e Malga Rest. È stata attivata dalla Sala operativa regionale di Palmanova della Protezione civile del Fvg una ventina di volontari, attualmente al lavoro nelle zone colpite e impegnati - comunica la Protezione civile del Fvg - nel monitoraggio e per alcuni interventi per la rimozione rami e piante.

Rimane attivo fino alla mezzanotte di oggi, 5 febbraio, l'allerta giallo diramato dalla Protezione civile per vento forte in quota, con possibili raffiche a fondovalle e su pedemontana. Su costa e pianura è previsto infine vento da Nord e Nord-Est moderato a tratti sostenuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA