Alla Fiera del lavoro pronti 890 posti in ottanta aziende

UDINE - È caccia al laureato a Udine, dove ottanta imprese sono pronte a offrire 890 posti di lavoro. Un nuovo record di aziende partecipanti per la Fiera del lavoro Fvg organizzata da Alig l'11 e 12 novembre con una novità già anticipata dal nostro giornale: la presenza, per la prima volta in maniera massiccia, di una serie di aziende straniere pronte a far shopping di laureati in Friuli. Queste società, infatti, hanno scelto l'evento di Udine per ricercare i profili professionali di cui hanno bisogno. Altra novità di questa 18. edizione la presenza di Paolo Bonolis sul palco del Teatrone, dove si farà intervistare dagli studenti. È uno dei volti più amati della televisione e ha accompagnato generazioni di italiani davanti al piccolo schermo dai tempi del programma per ragazzi Bim Bum Bam fino ai più importanti live show su Mediaset e Rai, facendo della capacità di linguaggio, della velocità dialettica e della pungente ironia le caratteristiche del suo successo.



LA FIERA

Ogni azienda partecipante è chiamata a esplicitare quante posizioni aperte mette a disposizione dei candidati e anche di quali macro aree di interesse: non solo ingegneria o informatica, ma anche scienze umanistiche, agrarie ed alimentari, giurisprudenza ed economia. In tutto, per questa edizione, i posti di lavoro totali sono 890. Doppio appuntamento: venerdì 11 novembre i colloqui online, sabato 12 si in presenza gli incontri one-to-one e i talk show in Teatro a Udine. «Abbiamo deciso di mantenere anche la modalità virtuale, sia per venire incontro alle preferenze di alcune imprese sia perché la maggiore riservatezza offerta dalla soluzione online è apprezzata da candidati con profili più maturi - spiega Marco Sartor, presidente di Alig -. Siamo davvero orgogliosi del numero di aziende partecipanti, è un segnale importante in un momento storico segnato dalle conseguenze dei conflitti e dai rincari generalizzati di energia e materie prime: significa che il tessuto economico e imprenditoriale sta investendo per il futuro. In più, La Fiera del Lavoro continua ad essere un importante momento di riconoscimento per l'Università di Udine che si conferma uno dei primi dieci atenei in Italia quanto a sbocchi occupazionali dei propri laureati, grazie anche ad iniziative di sostegno all'occupazione come questa».



STRANIERI

Dall'Austria saranno presenti l'azienda Dynatrace, che si occupa di sviluppi applicativi a supporto dell'automazione e il Lakeside Science & Technology Park, parco tecnologico a pochi chilometri da Klagenfurt. Dalla Danimarca, Novo Nordisk, azienda di healthcare fondata nel 1923 impegnata nella lotta al diabete e ad altre malattie croniche, e Workindenmark, il servizio pubblico nazionale per l'impiego per i candidati internazionali qualificati. Hanno confermato la presenza per il secondo anno consecutivo due colossi della consulenza strategica e finanziaria internazionale, Accenture e Deloitte. Presente anche la grande distribuzione con Despar, Lidl e Aldi.

Per il rettore Roberto Pinton «la rete che Alig ha creato è uno strumento fondamentale per l'inserimento nel mondo del lavoro e rappresenta un'opportunità non solo per i laureati in ingegneria, ma per quelli di tutte le facoltà». Anche secondo l'assessore regionale Alessia Rosolen «Alig è stata pioniera nella sua missione: ha avuto la capacità di relazionarsi con imprese e con istituzioni, ha fatto incontrare domanda e offerta di lavoro sulla base delle competenze e ha trattato il lavoro come il fulcro della crescita della comunità».