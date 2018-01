Esce da scuola per tornare a casa: 15enne si butta dal ponte e muore

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Esce da scuola per tornare a casa poi si butta dal ponte e. La, 15 anni, una giovane di, mancava da casa da ieri, venerdì 27 gennaio. Era andata da una amica dopo la scuola, in un paese vicino, e doveva tornare a casa nel tardo pomeriggio. Ma non ha fatto rientro e i parenti hanno dato l'allarme, attivando le squadre di soccorso.Questa mattina la tragica scoperta: il corpo senza vita della 15enne alla base di un, vicino a Sappada. La giovane si èdal passaggio ed è stata trovata dai soccorritori; non c’era più nulla da fare se non constatare il decesso. Non sono chiari i motivi del tragico gesto. Pare che la ragazza avesse avuto un piccolo battibecco con i genitori qualche giorno fa per l'uso del telefonino. Amici e parenti avevano lanciato anche un appello su Facebook per rintracciarla.