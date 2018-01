Depresso, si spara in testa con una pistola da macellazione, gravissimo

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA (Udine) - Depresso, siin testa con unada: è gravissimo. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 15 gennaio, in un paese della Bassa Friulana. Un uomo di 52 anni, del posto, non è stato visto arrivare al lavoro e sono scattate ledopo l'allarme lanciato sia dai colleghi che dalla famiglia. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto: si temeva che l'uomo, uscito da casa in auto, potesse avere avuto un incidente stradale.Poi, invece, la tragica scoperta: il 52enne, che non aveva mai mostrato segni di sofferenza psicologica ma che evidentemente covava un grave disagio interiore, è stato trovato all'interno dell'abitacolo della vettura privo di conoscenza, con una gravissima ferita alla testa. Esclusa l'azione di terze persone, anche per il ritrovamento di un biglietto, è stato subito chiaro trattarsi di unL'uomo si è sparato alla nuca con una pistola da macellazione che è stata rinvenuta in auto. Era ancora vivo ed è stato trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Udine, con l'elicottero, dopo essere stato intubato e stabilizzato sul posto. Si trova ricoverato nel reparto didel Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono. La sua vita è appesa a un filo. Non si conoscono i motivi del gesto.