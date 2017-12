Maxi controlli su statali e regionali le feste contro gli ubriachi al volante

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA - Controlli a tappeto nel corso della settimana di, tra il 20 e il 27 dicembre, da parte dei carabinieri del Comando provinciale diche ha predisposto un servizio di controllo del territorio a largo raggio per rendere sicure ledurante questi giorni di vacanza.Sono stati impiegati 38 militari, con 19 pattuglie. Nel corso del servizio, i militari dell'Arma hanno presidiato le principalidi comunicazione della provincia: le14 e 55, e le56, la 305, la 351 e la19. Numerosi i posti di controllo, rinforzati dalla presenza del doppio equipaggio fornito dalla Radiomobile delle tre Compagnie, mentre le altre pattuglie hanno monitorato i territori vicini.Nell’occasione sono stati controllati complessivamente oltre 140 veicoli e 212 persone, una decina di esercizi pubblici e una ventina di persone sottoposte a varie misure e obblighi di legge.Nel corso dei controlli è stato fatto utilizzato il cosiddetto “”, il precursore per verificare l’assunzione di alcolici; un centinaio le persone sottoposte a controllo. Con il precursore sono stati scoperti alcuni automobilisti che erano alla guida in stato di, con valori del tasso alcolemico anche oltre 3 volte la soglia penale.I servizi straordinari vanno ad aggiungersi a quelli quotidiani disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Gorizia. Perprosegue il presidio del centro da parte della stazione mobile dei carabinieri per la prevenzione dele a tutela del decoro urbano.