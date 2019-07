Contrabbando di gasolio: sequestrati 851mila litri di carburante

di Marco Corazza

GORIZIA - Contrabbandono di gasolio,. I finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata “TRAFFIC 2”, finalizzata al contrasto delprelevati da raffinerie ubicate in diversi Paesi dell’Est Europa e destinati ad essere immessi in consumo in evasione d’imposta nel territorio nazionale come gasolio per autotrazione, una volta stoccati in depositi abusivi.Le fiamme gialle goriziane, nel corso di molteplici interventi operativi eseguitihanno proceduto all’arresto di 3 contrabbandieri e alla, di cui 50 stranieri e 33 soggetti di cittadinanza italiana, residenti tra le province di Milano,, Perugia, Roma, Latina, Foggia, Taranto, Napoli, Catania, Caltanissetta.I reati contestati sono, allo stato delle indagini, il contrabbando di gasolio e l’irregolarità nella circolazione di veicoli dediti al trasporto di prodotti petroliferi sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo. Sono stati sottoposti aprobatorio d’iniziativa beni per un valore di oltre, tra cui, per un’evasione d’imposta pari a circa 600 mila euro. Gli sviluppi investigativi successivi ai sequestri effettuati in flagranza di reato, hanno consentito altresì di accertare il consumo in frode, sul territorio nazionale, di ulteriori 1.049.677 litri di gasolio e l’omesso versamento di accise per l’importo di 680 mila euro. Quasi tutto ilsequestrato, su autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia,, in particolare ai Comandi Provinciali di Udine, Gorizia, Trieste, Verona, Treviso, Belluno, Padova, Salerno, per l’alimentazione dei mezzi di soccorso impiegati in alcune delle recenti calamità nazionali.